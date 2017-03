En días recientes he escuchado mucho respecto del Ecocidio en Aguascalientes, dimes y diretes al respecto. Y sobre el “lavarse las manos” de todas las autoridades. Comparto la indignación y el repudio causado por este hecho en contra de la naturaleza.

Sin embargo, desde hace tiempo en otro punto del estado; en especifico de mi amado REAL DE ASIENTOS, ha sucedido un MEGA ECOCIDIO, que tiene su origen en el cerro de Altamira en donde se esta dando un pérdida, daño y destrucción del ecosistema del que hasta hace poco era un hábitat del águila Real, este daño a sido a un grado tal que el disfrute pacífico por sus habitantes se ve severamente disminuido, sería importante conocer la naturaleza del mismo.

Ahora que se destapan las anomalías en cuenta a la expedición de permisos en casos como el de la pona, la tala en el predio junto a plaza espacio y en reciente fecha el derribo de 135 árboles para la ampliación de la carretera en las comunidades de Maravillas, Paso Blanco y Tepetates en el municipio de Jesús María. No puedo dejar de pensar en la pasividad y en la complicidad de los tres ordenes de gobierno en la omisión de los fuertes daños ecológicos y la comunidad de Real de Asientos.

Quizá el caso de una “pequeña” comunidad como REAL DE ASIENTOS, no sea del impacto mediático como el de los mencionados. Aunque es igual o de mayor gravedad que las expuestas anteriormente.

Es la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SEMARNAT) la encargada de proteger los recursos naturales, sin embargo y a pesar de que su objetivo primordial es justamente ese, dieron la autorización y el consentimiento para que una mina del Corporativo Grupo Carso perteneciente al hombre más rico de México, devastara lo que hasta hace poco era una de las elevaciones más importantes y bellas del estado.

El Gobierno municipal de Asientos, es pasivo, débil y muestra un desinterés preocupante ante la situación.

Quien si no es ellos como primer contacto con la ciudadanía los que deben de defender nuestros intereses.

Lo anterior toda vez que después de solicitar la información se me ha concedido a través de un recurso legal, solicitado mediante el acceso a la información pública y al Instituto de Transparencia del Estado, en donde a grandes rasgos solicité que se me informará si el Ayuntamiento:

1.- Previó o prevé en sus planes de Desarrollo alguna medida para mitigar el impacto Ambiental ocasionado por las compañías mineras.

2.- Los montos que por concepto de impuestos, pago de derechos, permisos o cualquier otra obligación contenida en la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Asientos hubiesen pagado las empresas mineras instaladas en él.

3.- Si las empresas mineras que actualmente operan en el municipio cuentan con los permisos ambientales pertinentes expedidos por los distintos niveles de gobierno.

4.- Si previa autorización de los proyectos de exploración y/o explotación que se encuentran en curso fue realizado por alguna autoridad, algún estudio en el que se determinará el impacto ambiental en la zona.

¿Cuál?

5.- ¿Qué porcentaje de la Población Económicamente Activa residente u originaria del municipio subsiste mediante un empleo en las minas locales? ¿Qué tipo de trabajos realizan y cuánto perciben en promedio por ellos?

6.- Si la derrama económica producto de la actividad minera en el municipio tiene un impacto positivo cuantificable en el desarrollo de otros sectores.

Las respuestas por parte del municipio son ambiguas. Al ser información pública yo hago uso de mi derecho y lo comparto.

A quien de los habitantes de Real de Asientos y los visitantes no le ha tocado el hecho de ver como el polvo de la presa de jales de la mina ha llegado hasta el centro de la población. Simplemente horrible y preocupante.

La SEMARNAT dice que “puede ser” que haya un impacto ecológico, pero que de alguna manera se puede mitigar por el impacto económico. Pero la información habla de que la mina impactaría en alrededor de 272 hectáreas, produciría solamente alrededor de 100 empleos para gente de Asientos y Tepezalá, pero además con un salario raquítico que va de los 450 hasta los 900 pesos semanales, ¿o me equivocó?. Mi pregunta es si estos 100 empleos valgan la pena la tala de 272 hectáreas, para generar empleos mal pagados.

URGE SE INVESTIGE LO QUE ESTA PASANDO EN REAL DE ASIENTOS.

El AYUNTAMIENTO, no tiene información que es importante y relevante para el municipio, si no es de su orden específico y no es competencia del Gobierno Municipal el tenerla (con esa defensa tonta y absurda se escudaron); por lo menos si es su deber por sentido común de lo que pasa a su alrededor.

Le recomendaría al señor Lorenzo Carrillo y a su equipo de “asesores” que lean completo el Artículo 115 Constitucional, y que no limite su accionar a los servicios públicos ya que el impacto de la toma de decisiones no gira de manera particular al Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; Alumbrado público; Limpia, recoger la basura; Mercados y centrales de abasto; Panteones; Rastro; Calles, parques y jardines y su equipamiento; aunque son importantes y fundamentales para el municipio. PERO TAMBIÉN LO ES LAS ACCIONES EN CONCRETO QUE SE REALICEN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, Y DE HACER LAS GESTIONES ADECUADAS ANTE LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES PERTINENTES. Si se limitan a realizar esto y de paso lo hacen mal para que demonios siguen ahí. La constitución se creo hace cien años y desde entonces a hoy México a cambiado y se requieren Gobernantes que se adecuen a un mundo globalizado acordes a los riesgos comerciales y ecológicos que presenta el entorno. Limitarse a solo cubrir estos aspectos es de visión muy corta. Una de las cosas que se pueden hacer es el participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.

EL PRIMER ACTO DE CORRUPCIÓN QUE UN FUNCIONARIO PÚBLICO COMETE ES ACEPTAR UN CARGO PARA EL CUAL NO TIENE LAS COMPETENCIAS NECESARIAS.

Quien no conoce la historia esta condenado a repetirla; ¿No recuerdan lo que pasó en Noria de Angeles?

Tres años atrás no pudieron hacer nada y ahora siguen los mismos dirigiendo. No tienen vergüenza. Hace tiempo las autoridades municipales me recriminaron personalmente el hecho de que había dicho que eran unos tontos, hoy lo reafirmo y añado el hecho de que son ineptos, no me retractaré hasta que ellos me demuestren lo contrario con acciones y no con palabras.

Buscaron llegar al “’poder”; pero es justamente lo que no tienen. Porque solo son títeres.

No busco con esto crear conflictos ni enemistad. Lo que quiero es que trabajen, que cumplan sus promesas, que levanten el pueblo, que hagan su trabajo. Al fin y al cabo a eso se comprometieron. No lamento si incomodo a alguien a algunos con mis comentarios y con mi redacción, no me importa incomodar al Alcalde, pero Real de Asientos ha sido y es mi hogar, y como tal lo hemos cuidado. Pero vienen personas que no tienen ese amor y ese arraigo por esta tierra.

Yo diría que lo humilde y sencillo es una virtud en ciertas ocasiones; pero que necesita ser menos humilde y menos sencillo a la hora de ver por su pueblo, no necesitamos a alguien humilde y sencillo y sobre todo “agachón” que no tenga el carácter para poner un “hasta aquí” a quien realmente daña a nuestra comunidad.

En un mundo competitivo si no tiene los tamaños suficientes para gestionar y ver el beneficio para sus comunidades o si siente que no puede o que la capacidad no le da para más… es simple RENUNCIE.