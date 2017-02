​Finalizando el 2016 se abrieron las puertas para dar a conocer un nuevo proyecto automovilístico en México, el regreso de la categoría que muchos estaban esperando, NASCAR PEAK MÉXICO SERIES, una carrera de exhibición con gran convocatoria en el mejor escenario, el Autódromo Hermanos Rodríguez, carrera en donde el ausente sería el equipo Canel’s-Team GP quien dejaba a un lado su participación para preparar la temporada 2017, desde esos días no se supo nada del equipo comandado por Ramiro Fidalgo, ahora a un mes del arranque de NASCAR, Canel’s-Team GP anuncia la contratación del regiomontano con experiencia en NASCAR, Héctor Aguirre, piloto que había estado desde hace varios años tratando de integrarse a la plantilla potosina pero que por una u otra razón no había sido posible siendo este 2017 su gran oportunidad para concretar uno de su anhelados sueños.



Su experiencia, manejo y gran determinación permitieron a Héctor Aguirre su llegada a Canel’s-Team GP. Aguirre comenzó su carrera dentro del automovilismo en el año 2009 en el kartismo con cinco podios y dos triunfos, un año después pasa a la categoría regional de Monterrey donde en siete carreras disputadas logra subir al podio en cinco ocasiones dos de ellas en primero, 2011 marca el año de su llegada a NASCAR en la categoría inferior V6 con 8 carreras 6 podios y una victoria, del 2012 al 2014 participa en NASCAR México durante 36 carreras logrando una victoria y dos segundos lugares siendo protagonista al mantener el Top Diez, también ha podido participar en los Estados Unidos dentro de las categorías regionales en dos ocasiones en NASCAR K&N EAST corriendo las pistas de New Hampshire y Dover.

Héctor Aguirre manifestó estar motivado por su llegada a Canel’s-Team GP y su incursión nuevamente dentro de NASCAR PEAK MÉXICO SERIES“Estoy súper contento de por fin tener la oportunidad de entrar a la escudería Canel’s-Team GP, la gente que me conoce dentro de las carreras sabe que para mí este equipo es uno de los que más he admirado, es una escudería que ha dado muy buenos resultados teniendo en sus filas grandes pilotos, por eso mismo es que siempre he tenido atracción por entrar a este equipo, tendré a un gran compañero como coequipero, estoy seguro que aremos una gran dupla, estoy súper motivado para desarrollar lo más que se pueda en el equipo para lograr los mejores settings, estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda para dar resultados rápidamente a la escudería, estando seguro que así será, después de años tocando esta puerta se me habré y tendré que aprovecharla al máximo, agradezco a Canel’s-Team GP, Ramiro Fidalgo y la familia García por dame esta oportunidad, vamos por buenos resultados y el campeonato”.

Algo que ha caracterizado a Héctor Aguirre en estos últimos años es que además de manejar en pista lo hace diariamente en simuladores, esto será para él sumamente benéfico en su llegada a Canel’s-Team GP ya que el apoyo de los simuladores ha estado de la mano en su preparación y más en este tiempo donde se ha alejado un poco de las pistas, una gran herramienta para el nuevo piloto de Canel’s-Team GP.