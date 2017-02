“El contingente militar ruso en el sureste, en la zona de Transnistria en Moldavia, según mi profunda convicción también puede atacar nuestros territorios en cualquier momento y amenaza a nuestras fronteras”, dijo.

Poroshenko también acusó a Rusia de intensificar su presencia militar en Crimea.

El presidente ucraniano declaró también que su país apoya a la OTAN en su deseo de reforzar el flanco este de la Alianza.

“Ucrania apoya plenamente y aplaude los esfuerzos de la OTAN para reforzar flanco este de la Alianza y proteger a sus países miembros”, dijo Poroshenko.

“La amenaza de una guerra a gran escala con Rusia no ha desaparecido”, indicó.

Ucrania y los países de Occidente acusaron a Rusia de interferir en el conflicto de Donbás.

Moscú por su parte reiteró en numerosas ocasiones que no tiene relación alguna con los sucesos en el este de Ucrania, no suministra a las milicias equipos militares y municiones, no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que esta nación supere su crisis política y económica.