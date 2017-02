Han pasado más de 100 años desde que Albert Kahn un banquero francés realizará un proyecto sin precedentes llamado The Archives of the Planeta (Los Archivos del Planeta) el cual consistía en mandar fotógrafos a cada continente, el principal propósito era tomar fotografías a color de cada uno de los rincones del mundo utilizando la nueva tecnología de aquella época llamada Autochome Lumiere.

Más de 72,000 fotografías fueron realizadas esta algunas tomadas de la vida diaria de la capital francesa las cuales tienen nada menos que más de 100 años.

Sutiles pero vibrantes son aquellas que capturaron el día a día de cientos de parisinos los cuales ahora pueden ser recordados bajo estas fotos que te harán regresar a aquella época.