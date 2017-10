A pesar de que usar el celular para realizar llamadas mientras se conduce ya representa un riesgo, este aumenta sustancialmente al mandar mensajes, a pesar de las más de mil infracciones que se llevan contabilizadas, los conductores no parece importarle y siguen haciendo uso de los Smartphones, ya sea para comunicarse o simplemente para ver las notificaciones, los que presentan un riesgo todavía más elevado son algunos conductores de la empresa Uber ya que al brindar un servicio de transporte privado, es necesario contar con un Smartphone para brindar dicho servicio por lo que más que uno no solo lo usa para llevar a su usuario al destino si no también para mensajear.