Este fin de semana se llevó a cabo la tercera edición de foro Agenda Migrante coordinado por el ex canciller Jorge Castañeda y la Dra. Eunice Rendón, ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Patrocinado por la revista nexos, red viral, López Dóriga digital y en esta ocasión por el CIDE representado por el Dr. Carlos Heredia, el ICRR y la universidad de Chicago.

En la primera etapa del encuentro se analizaron los retos que existen en la defensa legal. Los más de 10 abogados especialistas en temas migratorios invitados, mencionaron la importancia de que la defensa y batalla legal de los mexicanos en EEUU sea con una visión holistica e integral ya que no solo es en al defensa una vez detenida la persona que se deben analizar los casos, sino que de manera preventiva y anticipada se deben dar consejos y guía a los migrantes para entender que alivios y beneficios migratorios puede tener cada quien.

Asimismo, mencionaron no saber que recomendar a sus clientes ante las situaciones y casos que se han dado ya que se abren posibilidades diversas con las nuevas autoridades- ejemplo caso de Guadalupe – todos los que se encuentran en la misma situación tienen miedo de ir al ICE como lo hacían periódicamente y hoy no se sabe que puede pasar. También se subrayó la importancia de que el gobierno mexicano incluya a las organizaciones sociales y cercanas a la comunidad en esta defensa ya que muchas veces por miedo no se acercan a las autoridades ni sitios oficiales como los consulados. Finalmente, los abogados propusieron realizar algunas recomendaciones para que el gobierno mexicano logre mejores resultados con los recursos destinados a lo rubro legal y de defensa.

Al día siguiente en la segunda etapa del foro Agenda Migrante se definieron en presencia de los legisladores y con el subsecretario de América del Norte, Carlos Sada y el gobernador de Zacatecas que acudió en representación de la CONAGO, los siguientes 10 acuerdos:

1. Agilizar la coordinación entre SEGOB y los gobiernos estatales para la expedición de actas de nacimiento y documentación.

2. Revisar programas y oferta para que los niños que regresan puedan acceder a la escuela y continuar sus estudios.

3. Fortalecer los esquemas y áreas de protección y defensa jurídica en los consulados y en alianza con las organizaciones de la sociedad civil y de cercanía con la gente.

4. Las organizaciones migrantes reconocen la necesidad de fortalecer y profesionalizar sus propios liderazgos políticos y sociales en Estados Unidos a través de empoderamiento, vinculación e inserción.

5. Que la CONAGO revise la manera de fortalecer los vínculos entre las casas de diversos Estados y que se valore la forma institucional de contar con representación de los migrantes en México.

6. Construcción de una Agenda binacional coordinada entre todos los sectores y niveles entre Estados Unidos y México.

7. Establecer banco de información para los repatriados para que sepan a dónde dirigirse a su regreso y fortalecer las políticas de reinserción para ellos .

8. Preparar y empoderar la gente y los dirigentes locales para que corran para cargos como funcionarios electos en Chicago, en Illinois y a nivel federal en Estados Unidos.

9. Atención a la infancia migrante, especialmente niños y niñas no acompañados. Revisando esquemas y normativas de hogares sustitutos en Estados Unidos

10. Revisar la gestión migratoria en su conjunto. La Ley de Migración es sólo de extranjería, hace falta la inclusión de las comunidades mexicanas en el exterior.