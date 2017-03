Con el ánimo de deleitar al público mexicano con lo mejor de la Big Band, la Latin American Jazz Orchestra presentará este 24 de marzo los éxitos de Frank Sinatra interpretados por la cálida voz de la cantante norteamericana Laura Dickinson, quien por primera vez pisa tierras mexicanas.

En una sola presentación, la cantante nominada al Grammy en 13 ocasiones acompañará a la orquesta coordinada por Isaías Jiménez, en un tributo al cantante norteamericano que fue conocido como “La Voz” y se convirtió en una leyenda a mediados del siglo pasado.

La inédita presentación se realizará el próximo viernes 24 de marzo en el auditorio Frá Angélico del Centro Universitario Cultural (CUC), dentro de la temporada de conciertos 2017 de la Latin American Jazz Orchestra (LAJO).

Laura Dickinson tiene una larga carrera en el mundo de la música y su trayectoria ha dado cuenta de ello a través de numerosos doblajes de personajes animados y sound tracks de programas infantiles realizados por las cadenas Disney y Pixar, donde hoy da vida a la Princesita Sofía.

Isaías Jiménez explica que el acercamiento con la exitosa Laura Dickinson ocurrió a partir del apoyo que han recibido del Lincoln Jazz Center, cuya orquesta ha acompañado a la joven cantante en otras ocasiones y actualmente mantiene cercanía con la Orquesta Latinoamericana de Jazz.

El director de la orquesta mexicana explica que como segundo evento de la temporada 2017 de la LAJO, tras el tributo a The Beatles, querían realizar un homenaje al actor y cantante Frank Sinatra y en esa búsqueda dieron con la voz y el talento de Laura Dickinson, quien en 2014 realizó un homenaje a “ojos azules” con motivo del que sería su cumpleaños número noventa y nueve.

“Laura lanzó el álbum One For My Baby – to Frank Sinatra With Love, y logró hacer un proyecto muy interesante porque fue con los mejores compositores y arreglistas de Los Ángeles, a quienes pidió hacer algo muy fresco, con los temas originales interpretados por Sinatra. Entonces tomó todas esas mentes excepcionales y se pusieron a trabajar este concierto”, relata Isaías Jiménez.

El músico explica que Laura y él tienen varios amigos en común en la ciudad de Los Ángeles, California y con ellos fue con quienes construyó el disco que le ganó 13 nominaciones a Los Grammys, entre ellas como Mejor Álbum Pop Tradicional, Mejor Artista Nuevo, Mejor Improvisación de Solo de Jazz y Mejores Arreglos.

Y este proyecto podrá será escuchado por el público de la Ciudad de México el próximo viernes 24 de marzo en el Centro Universitario Cultural.