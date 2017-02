​Esta mañana una treintena de líderes de agrupaciones de todo el país del Movimiento Nacional Taxista se reunieron frente a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, para manifestarse en contra de las acciones contradictorias de las autoridades gubernamentales en los ámbitos federal, estatal y municipal y con la exigencia de liberación inmediata del líder detenido en el estado de Chiapas, Bersaín Miranda Borraz y de Franklin Herrera Soriano, vicepresidente del capítulo chiapaneco de dicho movimiento.

Ignacio Rodríguez Mejía, vocero nacional de la mencionada federación de agrupaciones de taxistas, Movimiento Nacional Taxista, leyó un comunicado en el que, tras señalar que la marcha “Vibra México” había sido convocada por personalidades ligadas al gobierno federal, por universidades, también sustentadas gracias al erario público y por organizaciones civiles patrocinadas por entidades gubernamentales y extranjeras y que además contó con un fuerte impulso de todos los ámbitos de gobierno, ellos son acallados, luego de que no les dejaron llegar a la secretaría de Gobernación.



En tanto, expresaron los taxistas, ellos han sido reprimidos en todos los actos en los que tratan de manifestar públicamente su descontento por el alza desmesurada a los combustibles.

Al referirse a la aprehensión del líder chiapaneco de los transportistas, los manifestantes expresaron: “Eso muestra lo que hace un Estado cuando ya puede detener los movimientos sociales. Conocemos a Miranda, ni es un delincuente, ni es organizador de delincuencia organizada, ni tiene la capacidad de hacer motines ni agresiones, inclusive ni de detener una arma porque quedó tan débil de la golpiza que le dieron. En el mejor sentido de la palabra es una dama en el comportamiento que tiene. La tendencia que tienen las nuevas leyes son para reprimir los movimientos sociales”, destacó Carlos Madrazo, dirigente de los transportistas de Veracruz.

“Se meten con uno, se meten con todos”, agregó Ángel Morales, quien dio un mensaje a los gobernadores de que si detienen a algún otro dirigente por el tema de los gasolinazos, se la verán con todos, ya que amenazan con tomar acciones directas en el caso de que el 25 de febrero, que realizarán su asamblea nacional en Hermosillo, aún no hayan liberado a Miranda Borraz.



Por su parte, Homero Pantoja, representante jurídico del Movimiento Nacional Taxista, agregó: “Queremos denunciar la tentativa de homicidio de la que ha sido objeto el señor Bersaín Miranda por parte del gobierno de Chiapas. Denunciamos la creación y la inventiva de delitos por parte del gobernador del estado de Chiapas en contra de nuestro compañero Bersaín, en un procedimiento plagado de irregularidades que violan a todas luces el nuevo sistema penal. El nuevo sistema no está hecho para los adversarios políticos ni sociales”.



“Haremos responsable por lo que pueda pasarle a Bersaín Miranda al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco”, culminó agregó el dirigente nacional del Movimiento Nacional del Transporte, Erick Castillo.



Para terminar la manifestación en la que se escuchaban los gritos de “Libertad”, Anderson Miranda, hijo del líder taxista preso, declaró: “El día jueves 9 de febrero, siendo aproximadamente las 12:20 horas del día, nos enteramos por redes sociales de la situación jurídica de mi señor padre, el cual había sido objeto de una orden de aprehensión, en su contra, él siendo dirigente de la Alianza del Autotransporte en Estado de Chiapas, y contra el vicepresidente Franklin Herrera Soriano. Y esto con lujo de violencia ya que las unidades donde ellos se estaban transportando fueron dañadas”.



El hijo del dirigente chiapaneco recordó que “hace tres semanas había sido intervenido quirúrgicamente derivado del ataque que había sufrido cuando acudía a una reunión en el municipio de La Concordia, Chiapas; tuvo múltiples fracturas y lesiones que pusieron en riesgo su vida. Desafortunadamente en ese momento no había motivo alguno. Creemos que es responsabilidad del Estado de Chiapas. A la hora de su detención, con lujo de violencia, provocaron que las lesiones se agravaran”.



El joven terminó diciendo que solicitaba el apoyo de todas las autoridades y representantes de la prensa para exigir la inmediata liberación de su padre.



Los transportistas fueron atendidos esta tarde en la Secretaría de Gobernación por el director de Atención Ciudadana y Concertación Política, Lorenzo Gómez Hernández, quien les solicitó realizar su petición por escrito y prometió ponerlos en contacto mañana con Alejandro Osuna, colaborador directo del subsecretario René Juárez Cisneros para una audiencia..