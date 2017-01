De manera virtual un ciudadano nos hizo llegar una queja referente a las monedas de plata vendidas por banco azteca, las cuales las venden de manera “tal y como estan” en muchas de las ocasiones no cuentan con un estuche que las mantenga “intactas”, esto forma a ser problema al momento de quererlas vender al mismo banco del cual fueron adquiridas, esto debido a que argumentan que existen detalles en el material haciéndolas imposibles de que ellos la acepten.

Ahí Para el Mundo se dio a la tarea de realizar la investigación, dando como resultado que efectivamente no se reciben monedas si no vienen con el estuche, mismo que el banco no otorga, en entrevista con una cajera que pidió anonimato, declaró que el mismo banco no las compra, solo las vende, y que en la pagina de Internet a pesar de que manejan compra de monedas jamás han recibido alguna ya que siempre traen detallados y no se las aceptamos, ya que si las aceptamos nos las cobran, y los mandamos a casas de empeño o donde compren oro y plata, concluye.

De tal suerte que al parecer la plata vendida por al menos este banco no tiene valor directo y carece de declarativa en donde se le aclare al comprador que no podrá vender a ese mismo banco la moneda por lo que se vuelve un engaño al vender producto “dañado”.