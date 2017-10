Más de 700 mil personas afiliadas al Seguro Popular, tendrán acceso a un descuento del 50 por ciento de descuento en la expedición de licencias de conducir, en renovación y trámite de primera vez, luego de que dicha institución y la Secretaría de Finanzas firmaran un convenio de colaboración.

El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, José Luis Ugalde Montes, y la Directora General del Seguro Popular en San Luis Potosí, Leticia Pineda Vargas, firmaron un convenio de colaboración en beneficio de los afiliados al sistema.

Esto lo coordina el Seguro popular, para a la Secretaría de Finanzas la lista de afiliados y con esa lista de afiliados nosotros la canalizamos a las oficinas recaudadoras para que ellos puedan tener el registro y activar el sistema.

En las redes sociales del seguro popular estará la información para conocer la mecánica, explicó Pineda Vargas, mientras que Ugalde Montes anunció que el beneficio será del 50 por ciento de descuento y comenzará a funcionar a partir de esta semana y hasta el 31 de diciembre del presente año.

Sobre este tipo de convenios, Ugalde Montes detalló que ha existido buena respuesta: “si bien hay un sacrificio importante en los ingresos, hay un beneficio también en condiciones económicas de la gente, y el gobernador siempre ha estado muy atento a que lo que esté al alcance del Estado, sin que deteriore los ingresos y los programas, se pueda llevar acabo”.

Por último, el Secretario de Finanzas aclaró que este tipo de convenios, dado que este no es el primero, no están condicionados por cuestiones partidistas: “lo solicitó el Seguro Popular, se aprobó, y no tienen ningún tipo de condición, es para todos los potosinos afiliados al Seguro Popular; se han hecho convenios con ayuntamientos de todos los partidos, Rioverde, Ébano, Matehuala, Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez”.