Desde hace poco más de un año, un grupo de universitarios se dieron cuenta la gran cantidad de dinero derrochado en los partidos políticos, ante esto de decidieron tomar acción y no quedarse de brazos cruzados, los universitarios atreves de su colectivo Politik Millennial le dieron vida a la Ley + por -, la cual pretende quitarle el financiamiento público a los partidos en tiempos no electorales lo cual suma poco más de 42 millones de pesos, regresando este a manos de los ciudadanos, donde debe de pertenecer.

La iniciativa ciudadana no busca beneficiar más que al propio pueblo, a pesar de los múltiples intentos de querer demeritar la acción de los estudiantes, ante adversidades lograron dar su primer paso hace ya unos meses en donde con sus propios recursos, cartulinas, mochila y las ganas de dignificar la politica, salieron a la calle a recabar firmas, estas para darle sustento ante un eventual rechazo de los diputados, cabe destacar, que las firmas no son del todo necesarias para presentar una iniciativa ciudadana pero, honestamente, de llevar la solicitud de un veintenar de alumnos a un diputado de cualquier color, este solo la mandaría a la “congeladora”, como suelen hacer con todo lo que esté en pro de la ciudadanía.

Hasta hace unos meses el colectivo PolitikMillennial ya tenía en su poder más de 16,000 firmas de ciudadanos que depositaron la confianza en un cambio, al entregar su firma para que se le pudiera quitar el financiamiento público a los partidos políticos, ahora ya suman poco más de 100,000 firmas 100% ciudadanas, sin acarreos, sin moches, sin despensas, simplemente debido al cansancio social frente a la clase política, ahora, diferentes actores políticos y empresarios se han esforzado a ensuciar la voluntad de la ciudadanía, empezando por el presidente de la Coparmex, Francisco Ruiz, quien desde el inicio del año busco de diversas maneras apoderarse de la iniciativa generada por Politik Millennial, más el compromiso social es más grande que cualquier chantaje, por lo que el empresario no formó parte del proyecto ciudadano, así mismo otro de los actores que en su momento levantó la mano fue el ex candidato Jaime “El Pollo” Durán, quien en un debate ciudadano había sido recibido con gran agrado al sumarse al proyecto, sin pedir nada a cambio, con el único objetivo de apoyar al ciudadano, más como todo, los tiempos cambian, y hace unos pocos días ya se pronunciaba en contra argumentando “que se metan a estudiar un poquito”, ahora el ex candidato quien perdió hasta el registro de Movimiento Ciudadano en Aguascalientes, se une al presidente de Coparmex en contra no de unos estudiantes, sino ante la voluntad de miles de ciudadanos, otro de los viejos actores políticos sedientos de atención, fue el regidor “independiente” Mauricio González, quien al ser demeritado por la ciudadanía ante el nulo resultado como regidor, buscó atraer fama con el colectivo, quien desde sus inicios su compromiso fue claro, un movimiento 100% ciudadano, a lo que iba en contra de lo que el regidor buscaba, politizar una iniciativa ciudadana, hasta hace poco el supuesto impulsor de libertad e independencia, se unía a la Dip. priista Elsa Amabel Landín para impulsar la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, replicando el resultado del diputado de Jalisco, Pedro Kumamoto, más aun así ante sus frenéticos intentos por frenar a los universitarios, la ciudadanía no le dio la espalda al colectivo Politk Millennial.

El día de ayer el mismo veintenar de estudiantes se dieron a la tarea de hacer un primer ejercicio cívico, al buscar las poco más de 4,000 firmas faltantes para lograr meter la iniciativa al congreso, desde poco después de las 8:00 de la mañana en diversos puntos del estados, se colocaron los jóvenes para recabar las firmas de los ciudadanos cansados de tanto abuso y así poder quitarle 42 millones de pesos a los partidos, ante el hartazgo generalizado, los estudiantes se vieron rebasados, juntando en una jornada maratónica, sin agua, sin alimento, con una cartulina y con mucho entusiasmo, llegar a las poco más de 100,000 firmas, en tiempo record ya se había contabilizado poco más de un 60%, ante la eficiencia del equipo y voluntarios se pudo cerrar con un número mágico, el cual pocos creerán, pero las pruebas hablan, miles de hojas llenadas con puño y letra de quienes estaban cansados de los abusos y excesos de la clase política, quienes han visto en los estudiantes de Politik Millennial una verdadera esperanza de cambio, entregando una confianza pura y honesta, hoy en rueda de prensa los jóvenes mantuvieron esa postura sencilla que desde un principio los caracterizó, Manuel Díaz integrante del colectivo, afirmó que estas firmas son el reflejo de una sociedad cansada, harta y asegura que la confianza depositada en ellos está segura, de tal modo que no se prestará a chantajes ni se politizará el tema, siempre seguirá el curso para lo que fue diseñada la Ley + por -, sin tintes políticos, simplemente ciudadana.

Los héroes de esta jornada cívica es la misma ciudadanía quien ante la adversidad del sol, las largas filas para firmar y sobre todo las intimidaciones del gobierno, no se callaron y decidieron seguir y esperar, hasta depositar un granito de arena para un verdadero cambio, así mismo Manuel Díaz reconoció el esfuerzo de todo los voluntarios, al equipo pero sobre todo al pueblo de Aguascalientes quien decidió depositar su confianza en Politik Millennial.