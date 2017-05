Todos Juntos en la Movilidad, es el programa rector del cual se desprende “Bici Escuela”, este esquema está diseñado para trabajar con ciclistas principiantes y hasta con los más experimentados que quieren perfeccionar sus habilidades.

Una de las prioridades de la administración de la alcaldesa Tere Jiménez es la de generar las condiciones necesarias para que en materia de movilidad se logre una armonía entre los usuarios de automotores, bicicletas y otros medios de transporte; la inquietud surge luego que estadísticas indican que el municipio de Aguascalientes cuenta con un aproximado de 450,000 conductores de vehículos automotores que interactúan a diario con casi 40 mil ciclistas, de ahí que debe promoverse una cultura de sana convivencia en este sentido.

Además se sabe que la población en la capital es de aproximadamente 800 mil personas y el promedio de autos es de uno por cada dos habitantes, siendo Aguascalientes una de las ciudades con más vehículos automotores per cápita, de ahí la necesidad de impulsar el uso de transportes más amigables con nuestro medio ambiente.

Es así que como parte de las acciones para lograr tal fin, a través del programa Bici Escuela, se ha logrado un acercamiento con 6 mil 500 usuarios del manubrio, llevando este programa principalmente a escuelas, plazas públicas, eventos deportivos y empresas.

Así lo detalló, Miriam Rodríguez Tiscareño, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOM); quien añadió que se busca dar a conocer las leyes y reglamentos de tránsito del municipio, ofrecer técnicas de conducción seguras, desarrollo de destrezas y habilidades, facilitándoles a los alumnos la información y adiestramiento para ser usuarios de un medio de transporte seguro, eficiente, económico, rápido y no contaminante como es la bicicleta.

“Con el propósito de incrementar la seguridad en los ciclistas urbanos y la cultura de la bicicleta en el municipio de Aguascalientes, la Bici Escuela está destinada a centros educativos, secundarias, preparatorias, universidades, elementos de seguridad pública, autotransporte, etcétera. Así como a la población en general. Para crear calles más seguras, ciudades más sustentables y un Aguascalientes Amigo de la Bici”.

Es importante señalar, que el programa Bici Escuela es reconocido a nivel nacional por otros estados de la República como un esquema funcional, que por cierto ha sido impartido a solicitud de otras entidades interesadas en el mismo.

A nivel local este proyecto se traslada a los propios centros educativos, laborales, empresariales y parques, y capacita a grupos operativos ciclistas como cicloparamédicos del ISSEA, servicios de emergencia y ciclopolicías de la Secretaría de Seguridad Pública.

Entre las instituciones educativas que se han atendido se encuentran la Escuela Primaria “Carlos A. Carrillo”, Secundaria No. 1 “Benito Juárez”, Escuela Primaria “Manuel Pérez Treviño”, Colegio “Entorno”, Secundaria General No. 13, Secundaria No. 17 “1ero de Mayo”, Secundaria No.12 “Jesús Reyes Heroles”, Primaria “Martín Luis Guzmán”, Primaria “Jaime Torres Bodet”, Secundaria No. 10, Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Primaria “Melquiades Moreno”, Primaria “Quetzalcóatl” y Preescolar “Sor Juana Inés de la Cruz”.